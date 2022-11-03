В Белоруссии собрали «уникальный листосос»

14:02, 03 ноября 2022, ПАИ

Коммунальные службы белорусского Гродно начали собирать кустарную технику, сообщает канал «Гродно Плюс».

Сотрудники коммунальных служб создали уникальную машину, которая должна упростить труд дворников. Ее собрали из дымососа, который обычно используется в лифтовом хозяйстве, и тракторного прицепа. Дымосос всасывает листья, которые отправляются в прицеп, и позволяет использовать труд двух человек вместо 15. Машину назвали уникальным листососом.

Также коммунальщики рассказали, что изобретение позволило им серьезно сократить затраты на используемую технику. Они отметили, что работы по переоборудованию обошлись им в 500 белорусских рублей (12 198 российских), в то время как новый садово-парковый пылесос обошелся бы городу в 8000 белорусских рублей (195 163 российских). Коммунальщики планируют собрать еще три «листососа».