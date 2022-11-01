Увеличение срока срочной службы зависит от Минобороны - Песков

14:08, 03 ноября 2022, ПАИ

Вопрос о возможности увеличения продолжительности срочной службы в России Кремль переадресовал в Минобороны, заявив, что в администрации президента по-прежнему нет позиции по этой теме.

«Здесь все-таки решающий голос за Министерством обороны Российской Федерации, и все зависит от министерства обороны, от запросов министерства обороны, их рекомендаций. Каких-то заявлений на этот счет от министерства обороны мы не слышали», - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к предложениям об увеличении продолжительности срочной службы, передает «Интерфакс».

«Никакой позиции на этот счет нет. В администрации никаких разговоров на этот счет не идет», - добавил он.

На вопрос о том, следят ли в Кремле за дискуссией, Дмитрий Песков ответил: «Да, мы видим заявления, читаем».