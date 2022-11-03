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Общество

Гуманитарную помощь собрали для военных жители Пыталовского района

14 коробок с гуманитарной помощью собрали жители Пыталовского района для военнослужащих. Об этом сообщает районная газета «Наша жизнь».

Фото: газета «Наша жизнь»

Пыталовское райпо «Союз» привезло собранную гуманитарную помощь для военнослужащих - участников СВО в пункт сбора. 

«В своих магазинах на территории Пыталовского района и в автолавке мы запустили благотворительную акцию и разместили коробки для сбора помощи нашим военнослужащим, которые находятся сейчас в зоне СВО. В течение трёх недель каждый покупатель мог приобрести любой товар и внести свой посильный вклад в сбор помощи. Также в ней приняли участие руководство и сотрудники организации. 28 октября всё, что мы смогли собрать, привезли уже в Пыталово. Здесь мы рассортировали собранное по коробкам, подписали и упаковали. Здесь продукты, сигареты, средства гигиены, сладости, необходимые вещи, промтовары. Всего получилось 14 коробок» — рассказала заместитель директора Жанна Никулина. 

Разгрузить груз помогли работники – водитель Иван Романов и рабочий Евгений Пчёлкин. Организация не первый раз участвует в акции. Ранее 10 коробок с гуманитарной помощью были переданы в пункт сбора местного отделения партии «Единая России». 

«Спасибо огромное за доброе дело, помощь и отзывчивость! Пыталовцы не остаются в стороне, ряды желающих помочь нашим бойцам становятся всё больше и больше! Вместе мы едины!!!» — говорится в сообщении.

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