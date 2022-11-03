Ещё один человек умер от COVID-19 в Псковской области

16:28, 03 ноября 2022, ПАИ

Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области за минувшие сутки, всего скончались 1937 пациентов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

За весь период пандемии в области было подтверждено 125 183 случая заражения коронавирусом, за сутки COVID-19 заболели 27 человек. Выздоровело с начала распространения инфекции 122 942 пациента, из них 30 - за минувшие сутки.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков - 40942/9

Великие Луки - 18196/1

Бежаницкий район - 1607/1

Великолукский район - 2843/0

Гдовский район - 2248/0

Дедовичский район - 3080/0

Дновский район - 1019/1

Красногородский район - 1128/0

Куньинский район - 1065/0

Локнянский район - 1207/0

Невельский район - 5633/0

Новоржевский район - 1347/0

Новосокольнический район - 3304/0

Опочецкий район - 3834/0

Островский район - 6085/0

Палкинский район - 1266/2

Печорский район - 2967/9

Плюсский район - 1969/2

Порховский район - 4551/1

Псковский район - 9698/0

Пустошкинский район - 1578/0

Пушкиногорский район - 1792/0

Пыталовский район - 1922/0

Себежский район - 2992/0

Струго-Красненский район - 2118/1

Усвятский район - 746/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.