Ещё один человек умер от COVID-19 в Псковской области
Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области за минувшие сутки, всего скончались 1937 пациентов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.
За весь период пандемии в области было подтверждено 125 183 случая заражения коронавирусом, за сутки COVID-19 заболели 27 человек. Выздоровело с начала распространения инфекции 122 942 пациента, из них 30 - за минувшие сутки.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков - 40942/9
Великие Луки - 18196/1
Бежаницкий район - 1607/1
Великолукский район - 2843/0
Гдовский район - 2248/0
Дедовичский район - 3080/0
Дновский район - 1019/1
Красногородский район - 1128/0
Куньинский район - 1065/0
Локнянский район - 1207/0
Невельский район - 5633/0
Новоржевский район - 1347/0
Новосокольнический район - 3304/0
Опочецкий район - 3834/0
Островский район - 6085/0
Палкинский район - 1266/2
Печорский район - 2967/9
Плюсский район - 1969/2
Порховский район - 4551/1
Псковский район - 9698/0
Пустошкинский район - 1578/0
Пушкиногорский район - 1792/0
Пыталовский район - 1922/0
Себежский район - 2992/0
Струго-Красненский район - 2118/1
Усвятский район - 746/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.