В Пскове начался ремонт районной поликлиники

15:57, 03 ноября 2022, ПАИ

Начался ремонт поликлиники при Псковской межрайонной больнице. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По словам Марины Гаращенко, поликлиника пользуется популярностью и у городских жителей. «Мы ее приведем в порядок. Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации, - сказала она. - Уже есть немало обновлений - отремонтирована регистратура, детское отделение. И в самой больнице планируется ремонт работы, в том числе в неврологическом отделении, по которому у людей возникало много вопросов».

Марина Гаращенко отметила, что Псковская межрайонная больница - наиболее крупное учреждение по обслуживанию населения в районах. «Больница получила много современного оборудования не только по программе модернизации первичного звена здравоохранения, но и благодаря федеральной поддержке. Только за последнее время прибыло 15 единиц медоборудования, которые помогут развивать хирургическую, гинекологическую службы», - добавила руководитель профильного комитета.