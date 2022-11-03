В Облздраве назвали среднюю зарплату псковских врачей

16:42, 03 ноября 2022, ПАИ

Средняя зарплата врачей Псковской области составляет 67 тысяч рублей. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«По зарплате сотрудников сферы здравоохранения мы на 63-64 месте в прошлом году находились по России. Посмотрим, как будет в этом году. И по обеспеченности медперсоналом у нас тоже не последнее место», - подчеркнула она.

Марина Гаращенко также отметила, что по уровню оплаты труда медиков Псковская область находится на одной позиции с другими регионами Северо-Западного федерального округа.