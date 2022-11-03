Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Облздраве назвали среднюю зарплату псковских врачей

Средняя зарплата врачей Псковской области составляет 67 тысяч рублей. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.  

«По зарплате сотрудников сферы здравоохранения мы на 63-64 месте в прошлом году находились по России. Посмотрим, как будет в этом году. И по обеспеченности медперсоналом у нас тоже не последнее место», - подчеркнула она. 

Марина Гаращенко также отметила, что по уровню оплаты труда медиков Псковская область находится на одной позиции с другими регионами Северо-Западного федерального округа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

03 ноября 2022

Во время ремонта улицы Яна Фабрициуса дорожники нашли интересные артефакты
03 ноября 2022

Псковский губернатор вышел на субботник в предпраздничный день
03 ноября 2022

Более 100 вылетов совершила санавиация в Псковской области за год
03 ноября 2022

Еще два кандидата выдвинуты на пост главы Пушкиногорского района
03 ноября 2022

«Машинами возят мусор»: псковичи захламляют площадку на улице Яна Райниса
03 ноября 2022

Псковские роженицы стали меньше жаловаться на медиков
03 ноября 2022

Губернатор оценил работу электронной системы псковских судебных приставов
03 ноября 2022

В Облздраве назвали среднюю зарплату псковских врачей

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...