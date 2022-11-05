Псковские роженицы стали меньше жаловаться на медиков

17:05, 03 ноября 2022, ПАИ

Об уменьшении количества жалоб пациенток на персонал Псковского перинатального центра сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Раньше поступали обращения, пациентки жаловались на сотрудников Перинатального центра, так как бесплатно он общался не слишком дружелюбно, а вот в платной клинике тот же специалист общается уже совсем по-другому», - рассказала она.

Председатель комитета отметила, что такие ситуации в регионе отслеживают и стараются их не допускать. «Отношение к пациенту, разумеется, всегда должно быть одинаково хорошим. Сейчас таких обращений поступает всё меньше», - заключила она.