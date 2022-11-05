Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские роженицы стали меньше жаловаться на медиков

Об уменьшении количества жалоб пациенток на персонал Псковского перинатального центра сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Раньше поступали обращения, пациентки жаловались на сотрудников Перинатального центра, так как бесплатно он общался не слишком дружелюбно, а вот в платной клинике тот же специалист общается уже совсем по-другому», - рассказала она.

Председатель комитета отметила, что такие ситуации в регионе отслеживают и стараются их не допускать. «Отношение к пациенту, разумеется, всегда должно быть одинаково хорошим. Сейчас таких обращений поступает всё меньше», - заключила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

05 ноября 2022

50 человек выздоровели от COVID-19 за сутки в Псковской области
05 ноября 2022

Россиянин побил мировой рекорд по поднятию гантели
05 ноября 2022

Эксперт рассказала, какие товары подорожают в России к Новому году
05 ноября 2022

Сборная Пскова участвует в интеллектуальном турнире в Великих Луках
05 ноября 2022

Псковские брейкеры одержали победу на крупнейшем чемпионате России
05 ноября 2022

Облачная погода ожидается в Псковской области 6 ноября
05 ноября 2022

Количество жертв пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме увеличилось до 15
05 ноября 2022

Пропавшего в Дедовичском районе мужчину разыскивает полиция

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...