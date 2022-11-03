Михаил Ведерников поздравил Бориса Елкина с избранием на пост главы города Пскова

22:26, 03 ноября 2022, ПАИ

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подравил Бориса Елкина с избранием на пост главы города Пскова.

Кандидатуру Бориса Андреевича на сессии Псковской городской Думы поддержали 23 депутата, один бюллетень был признан недействительным.

«Борис Андреевич — человек слова и дела, который умеет решать поставленные задачи в самые короткие сроки и на высоком уровне. Во всех микрорайонах Пскова уже идёт активная работа. У нас амбициозные планы, и я уверен, что общими усилиями региона и города все они будут реализованы. Желаю успехов!» — написал в своём Telegram-канале глава региона.