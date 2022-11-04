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Общество

Глава Пскова опубликовал поздравление с Днём народного единства

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

С национальным праздником – Днём народного единства поздравил псковичей глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале. Он отметил, что сегодня этот день «как никогда сближает нас и делает сильнее».

«Наша страна — многонациональное государство. В нём проживает свыше 190 народностей. История России подтверждает, что объединение людей разных сословий, национальностей и вероисповеданий давало нашим предкам огромную силу и волю к победе», — говорится в сообщении.

Глава Пскова подчеркнул, что этот праздник напоминает о том, что сила государства — в сплочённом независимом народе с общей историей и общим будущим.

Борис Елкин пожелал всем в этот день крепкого здоровья, счастья, успехов и добрых дел во благо Родины. «Пусть в ваших семьях всегда царят мир, взаимопонимание и согласие! Мы разные, но мы едины!» — заключил глава города.

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