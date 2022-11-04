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Культура

Зеленский запретил россиянам любую творческую деятельность на территории Украины

Владимир Зеленский поддержал петицию о запрете гражданам РФ вести любую творческую деятельность на территории Украины, сообщает сегодня РИА Новости.

«Нашими задачами являются развитие целостного национального культурного пространства, его деколонизация, борьба с пророссийской пропагандой, очищение от русского и советского наследия, закрепляющего на Украине русские пропагандистские нарративы», — говорится в ответе Зеленского на петицию, размещённую на его сайте.

Зеленский отметил уже введённые ограничения для артистов из России, а также заявил, что поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю обработать поднятые в петиции вопросы и принять соответствующие меры реагирования.

Автор петиции, набравшей необходимые для рассмотрения Зеленским 25 тысяч подписей, призывал запретить гражданам Российской Федерации осуществлять на территории Украины любую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры в целом.

Закон, запрещающий на Украине публичное воспроизведение или исполнение музыкальных произведений российских исполнителей и их гастроли, вступил в силу в октябре.

Ранее ПАИ писало, что Украина отказалась от преподавания русского языка на своей территории.
 

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