Зеленский запретил россиянам любую творческую деятельность на территории Украины

19:58, 04 ноября 2022, ПАИ

Владимир Зеленский поддержал петицию о запрете гражданам РФ вести любую творческую деятельность на территории Украины, сообщает сегодня РИА Новости.

«Нашими задачами являются развитие целостного национального культурного пространства, его деколонизация, борьба с пророссийской пропагандой, очищение от русского и советского наследия, закрепляющего на Украине русские пропагандистские нарративы», — говорится в ответе Зеленского на петицию, размещённую на его сайте.

Зеленский отметил уже введённые ограничения для артистов из России, а также заявил, что поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю обработать поднятые в петиции вопросы и принять соответствующие меры реагирования.

Автор петиции, набравшей необходимые для рассмотрения Зеленским 25 тысяч подписей, призывал запретить гражданам Российской Федерации осуществлять на территории Украины любую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры в целом.

Закон, запрещающий на Украине публичное воспроизведение или исполнение музыкальных произведений российских исполнителей и их гастроли, вступил в силу в октябре.

Ранее ПАИ писало, что Украина отказалась от преподавания русского языка на своей территории.

