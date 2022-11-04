«Ваша собака надоела лаем»: в Москве мошенники вычисляют пустующие квартиры

21:26, 04 ноября 2022, ПАИ

В сети опубликовали скриншоты подозрительных сообщений, которые пользователи получили на днях, пишет Telegram-канал «Москва News». Во всех случаях незнакомцы представлялись соседями и жаловались на шум от собаки.

При этом получатели сообщений отвечали, что у них нет собаки или в квартире никто не живёт. Часть участников дискуссии считает, что таким способом злоумышленники вычисляют уехавших из страны россиян, чтобы затем ограбить их квартиры.



