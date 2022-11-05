Хозяин дельфинария выбросил в море дельфинов, не приспособленных к жизни на воле

23:53, 04 ноября 2022, ПАИ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки по факту жестокого обращения с дельфинами в Севастополе, сообщает РИА Новости.

В среду очевидцы сняли видео, как неизвестные выбрасывали в море дельфинов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что их выбросил владелец дельфинария: по его словам, четверо млекопитающих, которых выпустили в море, больше 10 лет прожили в неволе.

Утром в четверг был организован поиск дельфинов в акватории. Полиция завела уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

Ранее губернатор Севастополя сообщил, что вторые сутки не принесли успехов в поиске дрессированных дельфинов.

«Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по озвученным в средствах массовой информации сведениям о жестоком обращении с животными в городе Севастополе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 2 ноября на пляже «Аквамарин» в районе парка Победы директор частного дельфинария выпустил в море четырёх дельфинов, не приспособленных к жизни в дикой среде обитания.