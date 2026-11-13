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Общество

Представители псковских здравниц участвуют в обсуждении перспектив развития санаторно-курортной отрасли

Семинар-совещание руководителей санаторно-курортных организаций ФНПР проходит с 10 по 13 ноября в Сочи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В рамках семинара руководители профильных организаций обсуждают и вырабатывают ключевые векторы развития санаторно-курортной отрасли.

В мероприятии приняли участие гендиректор «Профкурорта» Вадим Пешат, академик, специалист в области медицинской реабилитации, восстановительного и санаторно-курортного лечения Александр Разумов, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов.

Профсоюзные лечебно-профилактические учреждения Псковской области на семинаре представили директор санатория «Хилово» Григорий Коратаев и главный врач Женя Дудченко.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов подчеркнул значимость участия региональных здравниц в профессиональном диалоге и обмене опытом.

«Для нас санаторно-курортное направление – это не просто оказание медицинских услуг. Это прежде всего большая социальная ответственность перед людьми. Профсоюзные здравницы создавались и работают для того, чтобы человек труда мог получить качественное лечение, восстановить здоровье и полноценно отдохнуть», – сказал он.

По словам лидера профсоюзного объединения, сегодня отрасль меняется и псковские здравницы должны соответствовать этому уровню, развиваться, приобретать современное оборудование, внедрять новые программы.

«Нам есть что показать, но и нам есть чему поучиться. У нас есть серьёзные возможности в санаторно-курортной сфере. Наши здравницы востребованы, люди к нам едут, ценят качество лечения и отношение персонала. И очень важно, чтобы при всех стоящих перед нами задачах мы продолжали реализовывать главное – социальную составляющую профсоюзного оздоровления. На это и будем продолжать ориентироваться в дальнейшей работе», – отметил Игорь Иванов.

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