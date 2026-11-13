Ограничение на участке объездной дороги в Пскове продлили до 27 ноября
Ограничение на участке объездной дороги в Пскове продлили до 27 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.
Однополосное движение на участке объездной дороги под путепроводом «Крестовский» вводится напротив здания № 58 на Октябрьском проспекте. Ранее ограничение планировали ввести с 19 октября по 13 ноября, однако сроки продлили.
Ограничение связано с ремонтом дороги. В администрации попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.
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