Ограничение на участке объездной дороги в Пскове продлили до 27 ноября

16:44, 13 ноября 2026, ПАИ

Ограничение на участке объездной дороги в Пскове продлили до 27 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

Однополосное движение на участке объездной дороги под путепроводом «Крестовский» вводится напротив здания № 58 на Октябрьском проспекте. Ранее ограничение планировали ввести с 19 октября по 13 ноября, однако сроки продлили.

Ограничение связано с ремонтом дороги. В администрации попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.