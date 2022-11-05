Два человека госпитализированы в результате опрокидывания автомобиля на трассе

10:46, 05 ноября 2022, ПАИ

В Пустошкинском районе на трасса М-9 в 1 200 метрах от деревни Морозово в сторону Себежского района водитель автомобиля Land Rover Discovery не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет и опрокинулась.

Пострадавшие в ДТП водитель и пассажир (в тяжёлом состоянии) госпитализированы в медучреждение.

По предварительным данным, мужчина уснул за рулём.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.