Два человека госпитализированы в результате опрокидывания автомобиля на трассе
В Пустошкинском районе на трасса М-9 в 1 200 метрах от деревни Морозово в сторону Себежского района водитель автомобиля Land Rover Discovery не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет и опрокинулась.
Пострадавшие в ДТП водитель и пассажир (в тяжёлом состоянии) госпитализированы в медучреждение.
По предварительным данным, мужчина уснул за рулём.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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