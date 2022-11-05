Эксперт рассказала, какие товары подорожают в России к Новому году

16:40, 05 ноября 2022, ПАИ

Подорожание практически всех товаров до наступления 2023 года могут ожидать жители России, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Марию Долгову.

С 1 декабря 2022 года повышаются тарифы ЖКХ, что впоследствии отразится на ценах практически всех товаров, отметила экономист.

«Основываясь на прошлом опыте изменения цен в преддверии повышения ставок НДС, можно предположить, что продавцы автомобилей потихоньку начнут повышать цены ещё в текущем году, стремясь смягчить их рост с января 2023 года», — добавила Долгова.

Ещё один фактор, способствующий повышению цен в декабре, — проект Минпромторга по исключению технической возможности реализации табачной и пищевой продукции с истекшим сроком годности или незаконно введённой в оборот (будет проводиться с 1 декабря текущего года по 1 августа 2023-го). По мнению эксперта, велика вероятность, что розничные продавцы заблаговременно повысят цены на товары с ограниченным сроком годности (на молочную продукцию, минеральную и газированную воду, пиво, сидр, сигареты, сигары и т. п.) с целью минимизации своих потерь от нереализованных товаров.