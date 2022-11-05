Капитальный ремонт кровель проводят в Острове

20:21, 05 ноября 2022, ПАИ

В Острове ведётся капитальный ремонт мягких кровель на многоэтажных жилых домах, сообщает газета «Островские вести». Его заказчиком является Фонд капитального ремонта Псковской области.

Работы планируется выполнить в домах на улицах Меркурьева, Освобождения, Карла Маркса и в Острове-3.

«В настоящее время мы завершили ремонт кровли на доме № 26 на улице Меркурьева, приступили к работе в доме № 18 на этой же улице и в доме № 25 на улице Карла Маркса», — сообщил руководитель работ Алексей Белов из островской компании «Стройград».

Он же рассказал, что кровли ремонтируются по новой технологии с использованием снятого старого покрытия: оно измельчается, в эту смесь добавляются специальные ингредиенты, что придаёт пластичность новому материалу.

«Этим материалом герметично непрерывно покрываем сам настил кровли», — поделился руководитель.

Строители рассчитывают до конца года при благоприятных условиях отремонтировать шесть крыш.

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