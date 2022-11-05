Пожар в ночном клубе в Костроме полностью потушен

21:07, 05 ноября 2022, ПАИ

Пожар в ночном клубе в Костроме полностью потушен, сообщили экстренные службы. Также сообщается, что Следственный комитет допросил собственника здания сгоревшего в Костроме ночного клуб и начал проверку по факту бездействия должностных лиц при проверках арендатора сгоревшего ночного клуба.

В ведомстве уточнили, что опознаны 12 из 13 погибших при пожаре в ночном клубе «Полигон».

Напомним, ранее сообщалось, что устроивший пожар в клубе признал вину.