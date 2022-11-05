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Общество

Устроивший пожар в костромском клубе «Полигон» признал вину

Мужчина, который во время конфликта выстрелил из ракетницы в клубе «Полигон» в Костроме, после чего произошёл пожар, признал свою вину, сообщает ТАСС.

«Мужчина, который стрелял из ракетницы в клубе «Полигон», в результате чего произошёл пожар, признал свою вину в содеянном. Он пояснил, что причиной стал конфликт в клубе», — сказал собеседник агентства.

Пожар в ночном клубе «Полигон» произошёл в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. м. Крыша здания полностью обрушилась. По последним данным, в результате пожара погибли 15 человек, ещё девять пострадали. По факту ЧП возбудили уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности. Как сообщалось ранее, подозреваемый несколько раз выстрелил в клубе из охотничьей ракетницы, что и привело к пожару.

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