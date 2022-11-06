Полиция разыскивает переплывшего Шелонь на лодке мужчину
Полиция Дедовичского района разыскивает Матвеева Виталия Михайловича 1978 года рождения, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, житель посёлка Дедовичи Виталий Матвеев 21 октября 2019 года в районе деревни Тягуще переплыл на лодке реку Шелонь, после этого до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении В. М. Матвеева, просят обратиться в МО МВД России «Дедовичский» по телефонам (8 811-36) 9-15-87 или 02.
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