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Происшествия

Полиция разыскивает переплывшего Шелонь на лодке мужчину

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Полиция Дедовичского района разыскивает Матвеева Виталия Михайловича 1978 года рождения, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, житель посёлка Дедовичи Виталий Матвеев 21 октября 2019 года в районе деревни Тягуще переплыл на лодке реку Шелонь, после этого до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении В. М. Матвеева, просят обратиться в МО МВД России «Дедовичский» по телефонам (8 811-36) 9-15-87 или 02.

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