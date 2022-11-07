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День воинской славы празднуют сегодня в России

День воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади в Москве в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год) — отмечается ежегодно 7 ноября.

Проведение военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году, в день 24-й годовщины Октябрьской революции и в трудные для страны дни Великой Отечественной войны, имело большое военно-политическое значение и оказало моральное воздействие на боевой дух советских войск. Накануне парада к советскому народу с речью обратился Иосиф Сталин.

Всего в параде участвовало 28 467 человек, и он имел большой общественный резонанс, несмотря на пургу, в небо были подняты истребители. При этом Красная площадь находилась в зоне обстрела. С парада на главной площади страны бойцы Красной Армии уходили прямо на фронт, который был всего в нескольких километрах, пишет портал calend.ru.

А 24 июня 1945 года на Красной площади состоялся долгожданный Парад Победы.

С 2003 года в Москве на Красной площади ежегодно проводится торжественный марш с участием ветеранов Великой Отечественной войны, курсантов военных училищ, школьников, студентов и различных творческих и патриотических коллективов, а в финале — праздничный концерт для ветеранов.

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