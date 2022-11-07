Пропавшего 90-летнего мужчину ищут в Псковской области

10:59, 07 ноября 2022, ПАИ

Пропавшего Михаила Богданова 1932 года рождения ищет полиция в Дедовичском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД.

Этот местный житель пропал 31 мая 2009 года в окрестностях деревень Пруды и Тютьково. И до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Михаила Богданова, просят обратиться в МО МВД России «Дедовичский» по телефонам: 8-811-(36)-91-587 или 02.