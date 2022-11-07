Пропавшего 90-летнего мужчину ищут в Псковской области
Пропавшего Михаила Богданова 1932 года рождения ищет полиция в Дедовичском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД.
Этот местный житель пропал 31 мая 2009 года в окрестностях деревень Пруды и Тютьково. И до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Михаила Богданова, просят обратиться в МО МВД России «Дедовичский» по телефонам: 8-811-(36)-91-587 или 02.
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