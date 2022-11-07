Стало известно, какие дороги отремонтируют в Псковской области в 2023 году

12:28, 07 ноября 2022, ПАИ

Какие дороги отремонтируют в Псковской области в 2023 году, рассказал в эфире «Псковского телеграма Online» руководитель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

В следующем году планируется отремонтировать более 195 км дорог, среди которых: Великие Луки - Усвяты, Опочка - Дубровка, Пушкинские Горы - Локня, продолжатся работы на дорогах Дедовичи - Дно - Костыжицы, Порхов - Успение. «Уже приступили к обновлению участка Нестрино - Остров, соединяющего Островский и Порховский районы. Рассчитываем, что получится приступить к ремонту платной дороги в Невельском и Усвятском районах Ольша - Вележ - Усвяты - Невель», - уточнил Стармолотов.

Он также отметил, что на прошлой неделе после ремонта принят очередной участок на «гдовке». «Осталось отремонтировать последний участок в районе Елизарово, и после этого «гдовка» до границы с Ленинградской областью будет в идеальном состоянии», - добавил руководитель комитета.

Также Станислав Стармолотов сообщил, что только по нацпроекту в этом году в регионе ремонтируется более 200 км дорог, «плюс капремонты, плюс мосты». «На этот год дорожный фонд составил 11 млрд 700 млн рублей. На будущий год меньше он точно не станет, а дальше все будет зависеть от выделения дополнительных средств из федерального бюджета», - подытожил Станислав Стармолотов.