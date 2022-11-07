Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стало известно, какие дороги отремонтируют в Псковской области в 2023 году

Какие дороги отремонтируют в Псковской области в 2023 году, рассказал в эфире «Псковского телеграма Online» руководитель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

В следующем году планируется отремонтировать более 195 км дорог, среди которых: Великие Луки - Усвяты, Опочка - Дубровка, Пушкинские Горы - Локня, продолжатся работы на дорогах Дедовичи - Дно - Костыжицы, Порхов - Успение. «Уже приступили к обновлению участка Нестрино - Остров, соединяющего Островский и Порховский районы. Рассчитываем, что получится приступить к ремонту платной дороги в Невельском и Усвятском районах Ольша - Вележ - Усвяты - Невель», - уточнил Стармолотов.

Он также отметил, что на прошлой неделе после ремонта принят очередной участок на «гдовке». «Осталось отремонтировать последний участок в районе Елизарово, и после этого «гдовка» до границы с Ленинградской областью будет в идеальном состоянии», - добавил руководитель комитета.

Также Станислав Стармолотов сообщил, что только по нацпроекту в этом году в регионе ремонтируется более 200 км дорог, «плюс капремонты, плюс мосты». «На этот год дорожный фонд составил 11 млрд 700 млн рублей. На будущий год меньше он точно не станет, а дальше все будет зависеть от выделения дополнительных средств из федерального бюджета», - подытожил Станислав Стармолотов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

07 ноября 2022

«Медиацентр 60» объявил неделю суперскидок на рекламу
07 ноября 2022

ФОТОФАКТ Фонарь упал на улице Пушкина в Пскове
07 ноября 2022

Северный обход Пскова рассчитывают достроить к 2026 году
07 ноября 2022

Собчак вернулась в Россию через границу в Псковской области
07 ноября 2022

Новый выпуск «Псковского телеграма Online» вышел в прямой эфир
07 ноября 2022

Мокрый снег и южный ветер ожидаются сегодня в Псковской области
07 ноября 2022

Мошенники выманивают у россиян компенсации по СВО
07 ноября 2022

Курс рубля начал расти к доллару и снижаться к евро

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...