Начавшаяся неделя в Псковской области будет теплой и сырой

16:42, 07 ноября 2022, ПАИ

Начавшаяся неделя в Псковской области ожидается теплой для ноября, но сырой. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

«Большинство дней будут с осадками в виде дождя. Температуры и дневные, и ночные - положительные», - отметила она.

Ночные температуры - от 0 до +5 градусов, дневные - от +3 до +8 градусов, в некоторые дни - от +5 до +10. Тала Нещадимова добавила, что в отдельные дни температура может достичь и +12 градусов.

«Да, будут промежуточные гребни, то есть солнышко мы тоже должны видеть, но это не окажет существенного влияния на общий характер погоды. Тепло и сыро. Такая погода будет ориентировочно до 13 ноября, затем мы ожидаем понижение температуры», - заключила синоптик.