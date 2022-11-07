«Я в буйной радости разбрасывала листовки»: обнародованы воспоминания псковской революционерки

15:55, 07 ноября 2022, ПАИ

Воспоминаниями псковской революционерки поделился в своем Telegram-канале Государственный архив Псковской области.

7 ноября для многих представителей старшего поколения так и остается Днем Великой Октябрьской социалистической революции. По старому календарю она приходилась на 25 октября. В этот день в 1917 году был дан холостой выстрел из орудий «Авроры», ознаменовавший начало штурма Зимнего дворца.



Когда и как об этом стало известно в Пскове, как люди воспринимали происходящее, рассказала в своих воспоминаниях революционерка Паулина Юдейко.



«26 октября по телеграфу было получено сообщение о победе революции. Сразу же было отпечатано воззвание «К гражданам г. Пскова». «В этом воззвании оповещалось, что в Петрограде победила социалистическая революция и власть перешла в руки Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Эти листовки были погружены в машину, и мне выпало счастье оповестить об этом всемирно-историческом событии граждан Пскова. На мчащейся машине я в буйной радости брала эти листовки пригоршнями и разбрасывала на ветру. Ветер поднимал их наверх, и люди хватали их на лету», - писала Юдейко.