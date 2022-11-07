Александр Козловский о запрете ЛГБТ-пропаганды и отношении к животным

17:01, 07 ноября 2022, ПАИ

На этот раз гостем программы «Первый на седьмом» на радиостанции «7 НЕБО» стал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Ведущие Александр Машкарин и Надежда Назаренко, пользуясь случаем, задавали вопросы на актуальные темы, интересующие псковичей: о законопроекте с запретом ЛГБТ-пропаганды, о громких происшествиях последних недель, об ответственном отношении к домашним животным, о волонтерстве, выборах и грядущих новогодних праздниках.

Мурал с нетрадиционной ориентацией

– У вас сейчас проходит региональная неделя в Псковской области.

– Это стало нашей доброй традицией: каждая четвертая неделя месяца у нас региональная неделя.

– Чем на этой неделе планируете заниматься и уже занимаетесь?

– Мы проводим встречи. Осенью региональные недели чаще занимаются работой в Думе. Мы работаем над федеральным бюджетом. Это большая работа, поэтому осенью процесс получается скомканным, но помощники работают, мы на связи.

Наши соцсети принимают вопросы по проблемам граждан, и мы в удаленном режиме с ними работаем. Но, конечно, находим время и для личных встреч, для общения с нашими избирателями и жителями Псковской области.

– Предлагаю пройтись по темам нескольких прошедших дней. В Госдуме приняли законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. В соцсетях разные мнения на этот счет. У вас какая позиция?

– Во-первых, на самом деле это была не главная тема в Государственной Думе. Главная тема – это федеральный бюджет: сейчас он принят в первом чтении, и мы активно над ним работаем.

Конечно, закон о запрете пропаганды очень важен, я его искренне поддержал. Это не означает мою нетерпимость к тем людям, которые выбрали такой путь, но его активная пропаганда, я считаю, должна быть под запретом. Не потому, что это мое мнение, – это итог изучения проблем, с которыми столкнулся Запад. В 2007 году на территории Соединенных Штатов было всего три клиники, которые занимались проблемами детей с нетрадиционной ориентацией – на сегодняшний день, спустя чуть больше десять лет, этих клиник больше четырехсот. Это массовая индустрия.

– Мы говорим о смене пола?

– О смене пола, о лечении препаратами, о приостановке полового созревания. На сегодняшний день это превратилось в новую отрасль. Нужно разбираться, с чем это связано, но я считаю, что такие открытые пропагандистские методы в медиа и телеэкранах привели к тому, что в Соединенных Штатах более половины детей уже не относят себя к традиционным полам. Мне кажется, это большая проблема. Активно поддерживается и развивается искусственное оплодотворение – это контроль государства за деторождением.

На сегодняшний день Россия отличается отстаиванием традиционных человеческих ценностей. Это важно поддерживать. Мы воспринимаем это иначе, потому что у нас другие традиции на протяжении всей истории. Этот закон очень важен, чтобы не прийти к тому, к чему пришли западные страны.

– Любая инициатива вызывает определенные перегибы, в Пскове – тоже. В городе рисуют муралы: это фактически копии картин из запасников Псковского музея-заповедника. На одном из муралов изображен американский поэт Уолт Уитмен. И одна из псковских жительниц увидела в этом некую пропаганду нетрадиционных отношений, потому что, как оказалось, этот поэт был с нетрадиционной ориентацией.

– Муралы – это очень интересный формат живописи. Вы правильно начали с перегибов, потому что не надо копать очень глубоко, нужно везде искать позитивные моменты. Если портрет этого поэта есть в музее и принято такое решение, это имеет право быть. Тем более сам портрет и его изображение выгодно смотрятся. Все классики, выдающиеся музыканты, поэты, художники всегда были на грани. Кто-то злоупотреблял алкоголем, но основное не это, а то, что он писал красивую музыку или художественные произведения. Они творили великие вещи. Мне кажется, на этом мы должны делать акцент.

– Законопроект называется «О запрете пропаганды», это ключевые слова.

– На сегодняшний день наше общество терпимо, это нормально и правильно. Однако, когда смотрю со своим ребенком мультфильм, в какой-то момент против моей воли идет открытая пропаганда нетрадиционных отношений. Я ребенку все объясню, а если меня рядом с ним нет, тогда что?! Причем это происходит в мультфильмах для детей от 3-5 до 18 лет, в разных возрастных категориях они уже напичканы этими моментами. Это неправильно.

Собчак и памятники

– Хочу поговорить про Ксению Собчак. Ее коллег обвинили по определенным статьям Уголовного кодекса, она сама уехала из России. На ваш взгляд, это что было?

– Хочу сказать, что в Государственной Думе такие темы не обсуждают. Ксения Собчак шла к этому, унижала людей, ее действия были провокационными. На сегодняшний момент она пишет посты о том, что ее никто не любит, но она своими руками создала всю ситуацию.

– Вы сталкивались с историями, когда вам говорили, что «мы будем писать только хорошее, если вы принесете нам денежку»?

– После нескольких громких историй, когда возбуждают уголовные дела, появляются виновные и их разыскивают, таких примеров стало меньше. Желаю, чтобы их не было. Но, к сожалению, многие шантажом привлекают к себе внимание, а некоторые откровенно зарабатывают деньги. Это существует. В Москве и Санкт-Петербурге, к сожалению, это сильно развито. Но справедливость восторжествует, виновные будут наказаны, и это будет уроком для других.

– Еще одна отвратительная история, которая произошла на территории Латвии: латвийские власти снесли Курган Дружбы, который находился на границе трех государств. Какова ваша реакция на подобные действия?

– Курган Дружбы на сегодняшний день – это не просто плиты и монумент, а символ, поэтому снести его не могут. Было сколько примеров: памятник сносили физически, но на это место приходили люди. Такими действиями власти хотят снести память, но у них это не получится. Время все расставит на свои места. Самое главное – сейчас сохранить все у нас в памяти: эти великие события никуда не ушли, они все равно были.

– Определенное время назад латышская сторона уже пыталась прекратить традицию встреч на Кургане Дружбы, запрещали своим гражданам приходить на встречи. Но это не мешало людям встречаться. Были трогательные моменты, когда понимающие латышские граждане приходили и издалека махали.

– Мы вместе пели «Катюшу», видели и поддерживали друг друга. Это нас объединяло. На самом деле латышские власти не могут уничтожить нашу память об этих событиях: этот символ у нас в крови. Важно разъяснять людям, что со сносом памятника великие события никуда не ушли. Через какое-то время появятся новые символы, памятники и монументы.

– Важно, что варварские действия со стороны латвийских властей, а не граждан.

– Граждане защищают память как могут. Они приносят цветы, даже если нет памятника. Самое плохое, что эти действия не сближают, а обостряют ситуацию. Но это их выбор.

Человек собаке кто?

– У вас есть свой телеграм-канал, и мы обратили внимание, что он стал мощно развиваться. А еще вы, помимо постоянных рассказов о Госдуме, о встречах в Псковской области, делаете акцент на защите животных. Это ваша любовь к животным или пиар подсказывает, что котики хорошо заходят?

– Начнем с того, что у меня дома три собаки и мне приходится каждый день с ними контактировать. Есть определенные сложности, но мы радуем друг друга. Это обязанность и ответственность: с ними нужно гулять, кормить, содержать, терпеть их шалости. Я искренне не приемлю, когда животных обижают: они беззащитнее и слабее. Обращаю на это внимание, посещаю правоохранительные органы и питомники, прикладываю силы, чтобы их питомцам найти новых хозяев, помогаю кормами и привлекаю общественное внимание. Объявляем различные сборы. Я делаю это искренне и рассказываю об этом в телеграм-каналах и наших соцсетях.

Мы привлекаем общественное мнение к этим проблемам, сталкиваемся с ними ежедневно. Необходимо принимать законы и ужесточать наказание за безответственное отношение к животным. Я считаю, нужно внедрять чипирование и учет вязок домашних животных. Знаю многих людей, кто содержит питомники, но они бесконечно занимаются бесконтрольными вязками ради денег и бизнеса. Потом эти собаки оказываются на улице. Это вина не животных, а тех, кто выбросил их на улицу.

– Зачастую бездомные собаки нападают на людей из-за того, что когда-то их обижал человек. Все знают, что с жестокости по отношению к животным начинается жестокость по отношению к людям. Здесь очень тонкая грань.

– Когда ребенок видит жестокое обращение взрослого к животному, конечно, это негатив и испуг.

Носки для воинов

– Хотелось бы поговорить про СВО. Традиционно «Единая Россия» является одной из основных точек сбора гуманитарной помощи. На этой неделе загрузили очередную фуру – ушел груз?

– Да, груз ушел в распределительный пункт. Его дальнейшей судьбой будут распоряжаться специалисты. Там вода, печенья, средства личной гигиены, крупы, одежда – все самое необходимое. Мы еженедельно проводим сборы и раз в месяц отправляем машины.

Кроме этого, у нас много других мероприятий, мы отправляем книги, русскую классику. Пользуясь случаем, хочу сказать всем, у кого есть русская литература: приносите к нам в партию книги – мы обязательно их перенаправим и пополним библиотечные фонды освобожденных, новых российских территорий. Работа большая, и книг много не бывает.

И конечно, мы оказываем помощь военным, кто там служит, и их семьям, в ежедневном режиме отслеживаем необходимость этой помощи. Это основные наши цели и задачи. Хотел всех призвать: если у вас есть вопросы и проблемы, обращайтесь за консультацией в приемную партии. Наши специалисты работают со специалистами из администрации в центре, который организовал губернатор Псковской области, – туда тоже можно обратиться. На территории Пскова в округах работают депутаты городской Думы от «Единой России» – подходите к ним, они тоже включены в эту работу.

– В Великих Луках есть вязальщицы, которые связали много теплых носков для военнослужащих и отправляют им уже не первую партию.

– У нас много таких случаев. В Великих Луках был объявлен сбор шерстяных ниток и пряжи. Мы этим обеспечили желающих. Женщины вяжут теплые вещи, носки, перчатки, и мы их отправляем воинам. В канун зимы это очень актуально. Люди откликаются, и мы их поддерживаем. Это хороший пример, как люди готовы помочь нашим военным.

– А нет у вас ощущения, что всеобщая помощь идет на спад? Может люди устали бесконечно помогать?

– Нет, я вижу, что все на подъеме. Мы не все афишируем, но работа активно продолжается. Все больше людей откликается. Спасибо всем неравнодушным жителям Псковской области, что оказывают такую помощь и поддержку!

– Поддерживают и граждане, и организации?

–Да. Конечно, организации имеют больше возможностей оказать помощь и поддержку. Есть фонд «Земляки», в котором я долго работаю, там есть поддержка, которую мы можем оказать быстро, – это самое важное. Понятно, что мы не можем заменить функции государства, военных ведомств, оборонно-промышленного комплекса, но на какие-то вещи может реагировать быстрее, потому что реакция государства не всегда быстрая. Мы должны это понимать. Именно здесь граждане могут помочь быстро и оперативно.

– «Единая Россия», по сути, волонтерскую работу начала еще 2,5 года назад, когда началась пандемия, и работа партии как большого федерального волонтерского центра продолжается.

Пятеро по лавкам

– На этой неделе завершилась частичная мобилизация. Об этом заявили Министерство обороны и президент Владимир Путин. Как она проходила в стране?

– В нашем регионе частичная мобилизация прошла в рабочем режиме, хотя в других регионах она проходила по-разному. Я хотел отметить, что участие губернатора и постоянный контроль администрации привели к тому, что не было негативных ситуаций. При всей сложности задача была выполнена.

Мы разговаривали с коллегами – основная нагрузка всегда на регионах, к сожалению. В других регионах были разные казусы, когда призывали инвалидов и потом разбирались. У нас тоже были случаи призыва многодетных отцов, мы с этими случаями разбирались и решали вопросы.

Очень многое зависит от тех людей, кто работает в комиссиях. Подход к работе должен быть другой. Как говорил президент, работу военкоматов нужно переформатировать. Должны быть специалисты нового плана. Везде должен присутствовать здравый смысл. Я столкнулся со случаем, когда, например, отец пятерых детей ушел добровольцем. Мы, конечно, взяли под контроль и будем помогать его семье, но комиссии нужно было подумать, отправлять его или нет. Его смысл жизни и долг – это воспитать своих детей. Тут он был бы нужнее. Но это только мое рассуждение. Наши герои обязательно вернутся, и мы их ждем, ну а сами должны помогать их семьям в решении тех проблем, с которыми они сталкиваются.

– К вам лично обращались семьи мобилизованных с просьбами о помощи?

– Это происходит практически ежедневно. Обращаются если не ко мне, то к моим однопартийцам. Мы ежедневно сталкиваемся с вопросами и проблемами, в решении которых нужна моя помощь. Семьи просят решить документальные, юридические вопросы, им нужны консультации.

– Мы видим, что волонтеры выставляют фотографии: например, уехал муж, а ремонт не закончен – кому-то надо обязательно доделать.

– У нас везде есть волонтеры. Мы работаем совместно с движением «Мы вместе». Очень здорово, что молодежь активно вовлечена и откликается на просьбы.

– Напомним, если кто-то хочет помочь семьям мобилизованных и нашим ребятам в зоне СВО, центры добровольчества есть в Пскове и в районах области. Можно обращаться в ОНФ и партию «Единая Россия» – вам подскажут, чем помочь.

Семейный Новый год

– В Пушкиногорском районе будут выборы главы района. Партия объявила своих кандидатов?

– Мы провели предварительно голосование, и у нас есть свой кандидат – Оксана Филиппова, директор школы, мы с ней уже давно работаем. Она депутат районного Собрания. Знаю ее как твердого целеустремленного человека. Она не раз обращала внимание на состояние своей школы, благодаря ей проведен необходимый ремонт. Этот опыт поможет ей пройти выборы и выиграть. Необходимо общаться с людьми и заручиться их поддержкой, чтобы за нее проголосовали.

– Не смущает, что голосование 25 декабря? Зима и Новый год на носу. Явка может подкачать?

– Мы посмотрим, конечно, и подведем итоги, пообщаемся с однопартийцами.

– Мы сейчас смотрим, как выдвигаются кандидаты на пост главы Пушкиногорского района: все те же люди и партии. При этом часть больших партий вообще отказалась участвовать и выдвигать кандидатов. Партия же должна бороться за власть?

– Закончились ресурсы, и выборы в районе неинтересны. Это неправильно, но так происходит. Я еще до выборов приводил примеры, что сейчас все активны: круглые столы, дебаты, свои программы – вот сейчас давайте выдвигайте кандидатов! Пушкиногорский район самый небольшой, но уже мало кому интересен. Это не значит, что выборы там пройдут скучно: кандидатов много.

– Неделю назад прокатилась небольшая волна отмены прямых выборов. Что вы думаете по этому поводу?

– Например, когда выбирают главу из числа депутатов: он, во-первых, туда проходит, а потом те депутаты, которых выбрали люди, голосуют за выборы этого главы. Когда люди идут голосовать за депутатов, они понимают, что потом эти депутаты будут наделять полномочиями кого-то из своего числа на пост главы. В любом случае люди участвуют в выборах. Время и ситуация регулируют эти отношения.

– На прошлой неделе Михаил Юрьевич Ведерников рассказал, в каком формате пройдут Новый год и новогодние праздники: не будет публичных мероприятий и салютов. Как вы относитесь к такому ограничению?

– Я поддерживаю его позицию. У детей, конечно, праздник должен быть, потому что это дети тех же военнослужащих, которые сейчас находятся на передовой. Все равно праздник должен быть, даже во времена Великой Отечественной войны он был.

Понятно, что время тяжелое, но могут быть патриотические концерты. Нужно посмотреть приемлемый праздничный формат. У людей будет возможность задуматься над нашей историей и современными событиями. Сейчас прекрасно делают лазерное шоу. Например, можно сделать его на патриотическую тему и связать с нашей великой историей. Нам есть что рассказать и показать. Конечно, праздничное настроение должно создаться.

– Проводили опрос, и граждане говорили, что Новый год — это семейный праздник и никому не надо массовых гулянок. Все хотят уютно посидеть дома с семьей и друзьями. И елка должна быть обязательно.

– По традиции после застолья мы выходим на улицу, особенно если хорошая погода, и все равно есть новогоднее настроение.

– Напоминаю, что сегодня в эфире радиостанции «7 НЕБО» в программе «Первый на седьмом» депутат Государственной Думы и секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Спасибо вам за интересный разговор!

– Спасибо вам за приглашение.