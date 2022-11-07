Псковские таможенники нашли старинные монеты в рюкзаке гражданина Украины

17:07, 07 ноября 2022, ПАИ

Вывоз старинных монет пресекли псковские таможенники на российско-эстонской границе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

17 старинных монет обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) «Куничина Гора» в рюкзаке гражданина Украины. При таможенном контроле микроавтобуса, который ехал в Эстонию, мужчина не подал пассажирскую таможенную декларацию и не предъявил разрешительные документы на вывоз.

По словам гражданина Украины, монеты XVIII, XIX и начала XX века не имеют ценности. Сотрудники таможни изъяли монеты и направили на экспертизу.