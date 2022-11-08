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Общество

Сбер: как быстро оплачивать коммунальные услуги без визита в банк

С начала года жители Псковской области оплатили квитанции ЖКХ через приложение СберБанк Онлайн на сумму свыше 400 миллионов рублей, совершив при этом порядка полумиллиона транзакций.  Об этом сообщает пресс-служба банка.

Оплата услуг ЖКХ с помощью приложения СберБанк Онлайн - самый простой и быстрый способ: не нужно никуда идти, достаточно отсканировать QR-код с квитанции. При этом не придётся вводить длинные реквизиты. Для проведения оплаты достаточно открыть на смартфоне приложение СберБанк Онлайн, нажать «Сканировать QR-код» на главном экране и навести камеру на QR-код. Все реквизиты для оплаты заполнятся сами, вам останется только подтвердить оплату.  

В случае, если на квитанции нет штрихкода, найдите организацию для оплаты в каталоге по любому из реквизитов: ИНН, расчётному счету, наименованию. Если организация не нашлась, выберите «Платёж по реквизитам». 

«Клиент может настроить автоплатеж. В этом случае ему больше не нужно будет ежемесячно собирать счета и тратить время на их оплату. За сутки до назначенного срока вам придёт СМС на телефон с информацией о выставленном счёте. Он будет оплачен на следующий день, а банк пришлёт СМС с подтверждением», - подчеркнул управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.  

При оплате квитанций за ЖКХ через приложение СберБанк Онлайн комиссия за расчеты ниже, чем при оплате квитанций в офисе банка. Кроме того, все платежи у вас под контролем: чек хранится в системе три года — он не выцветет и не потеряется, его в любой момент можно будет найти и распечатать. 

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