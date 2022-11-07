Указом президента РФ в Арбитражном суде Псковской области проведены новые назначения
Указом Президента Российской Федерации № 790 от 4 ноября 2022 года «О назначении судей федеральных судов и о представителе Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Ярославской области» заместителем председателя Арбитражного суда Псковской области на шестилетний срок полномочий назначена Любовь Алексеева. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.
Тем же указом судья Арбитражного суда Псковской области Наталия Судакова назначена судьёй Двенадцатого арбитражного апелляционного суда.
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