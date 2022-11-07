Островский сладкоежка заплатит штраф за мелкое хищение

18:58, 07 ноября 2022, ПАИ

Мировой судья судебного участка № 21 города Остров и Островского района Псковской области рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение), в отношении 18-летнего местного жителя.

30 октября 2022 года молодой человек, находясь в торговом зале магазина «Пятёрочка» в Острове, взял со стеллажа и положил в потребительскую корзину, а затем тайно пронёс мимо кассы, не оплатив, девять плиток шоколада, две баночки крема для лица, три флакона шампуня и бальзам для волос, а также дезодорант.

Молодой человек на судебном заседании вину признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в двукратном размере стоимости похищенного имущества — более 4 000 рублей.

Постановление в законную силу не вступило.