Молодёжный центр Пскова приглашает на мастер-класс по финансовой грамотности

20:26, 07 ноября 2022, ПАИ

Молодёжный центр Пскова приглашает желающих в возрасте от 14 до 35 лет посетить мастер-класс по финансовой грамотности. Мероприятие пройдёт 8 ноября в 13:00 в Молодёжном центре города Пскова по адресу ул. Максима Горького, 15.

На мастер-классе вы узнаете:

о важности создания правильных финансовых привычек;

о влиянии вашего финансового поведения на ваших детей;

о стоимости вашего времени и о других интересных вещах.

Спикером мероприятия выступит предприниматель, инвестор, преподаватель Александр Чернышёв (г. Ярославль), преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ (дисциплина — финансовые риски). Андрей Чернышёв более восьми лет занимался сельским хозяйством, более пяти лет — строительством многоквартирных домов, более пяти лет занимается построением структуры сбыта для IT-компании Global Intellect Service.

Предварительная запись обязательна.