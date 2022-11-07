Молодёжный центр Пскова приглашает на мастер-класс по финансовой грамотности
Молодёжный центр Пскова приглашает желающих в возрасте от 14 до 35 лет посетить мастер-класс по финансовой грамотности. Мероприятие пройдёт 8 ноября в 13:00 в Молодёжном центре города Пскова по адресу ул. Максима Горького, 15.
На мастер-классе вы узнаете:
- о важности создания правильных финансовых привычек;
- о влиянии вашего финансового поведения на ваших детей;
- о стоимости вашего времени и о других интересных вещах.
Спикером мероприятия выступит предприниматель, инвестор, преподаватель Александр Чернышёв (г. Ярославль), преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ (дисциплина — финансовые риски). Андрей Чернышёв более восьми лет занимался сельским хозяйством, более пяти лет — строительством многоквартирных домов, более пяти лет занимается построением структуры сбыта для IT-компании Global Intellect Service.
Предварительная запись обязательна.
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