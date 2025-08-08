Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Итоги приёмной кампании подвели в Великолукской академии физической культуры и спорта

Итоги приёмной кампании 2025 года подвели в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК). Количество поступающих сохраняется примерно на уровне прошлого года, так же как и качество сдачи экзаменов, сообщили ПАИ в вузе.

Фото: ПАИ

На бюджетные места в этом году поступил 121 человек на очную форму обучения, 51 – на заочную, а в магистратуру – 22 человека.

При этом количество поступающих на платные места немного снизилось по сравнению с предыдущим годом, что связано с уменьшением числа таких мест.

Впервые в этом году академия объявила приём на среднее профессиональное образование (СПО) по платной форме обучения – всего 25 человек смогут начать обучение по этой программе. Желающих на СПО оказалось больше выделенных мест, поэтому будет проведён дополнительный экзамен – тестирование по физической культуре.

Бюджетные места в академии сохранены в том же объёме, что и в прошлом году, а вот количество платных мест сократилось, уточнили в вузе.

Ранее сообщалось об итогах приёмной кампании в Псковском государственном университете. Всего на программы бакалавриата и специалитета поступило 18,5 тысячи заявлений от трёх тысяч абитуриентов, что на 10 % превысило итоги прошлого года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 августа 2025

Могут ли отчислить ученика за отсутствие школьной формы, объяснил юрист
08 августа 2025

Газопровод ввели в эксплуатацию в печорской деревне Литовиж
08 августа 2025

Псковички всё чаще выбирают грудное вскармливание для новорождённых – врач
08 августа 2025

В Псковской области заработало новое приложение «Экстренный вызов 112»
08 августа 2025

Псковские профсоюзы участвуют в турслёте в Порховском районе
08 августа 2025

Неукротимая рвота и судороги: врач предупредила об опасных состояниях из-за алкоголя
08 августа 2025

Поисковики установили имя бойца, останки которого нашли в Невельском районе
08 августа 2025

Более 650 млн рублей направили в Псковской области на модернизацию первичного звена здравоохранения

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...