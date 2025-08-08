Итоги приёмной кампании подвели в Великолукской академии физической культуры и спорта

14:51, 08 августа 2025, ПАИ

Итоги приёмной кампании 2025 года подвели в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК). Количество поступающих сохраняется примерно на уровне прошлого года, так же как и качество сдачи экзаменов, сообщили ПАИ в вузе.

На бюджетные места в этом году поступил 121 человек на очную форму обучения, 51 – на заочную, а в магистратуру – 22 человека.

При этом количество поступающих на платные места немного снизилось по сравнению с предыдущим годом, что связано с уменьшением числа таких мест.

Впервые в этом году академия объявила приём на среднее профессиональное образование (СПО) по платной форме обучения – всего 25 человек смогут начать обучение по этой программе. Желающих на СПО оказалось больше выделенных мест, поэтому будет проведён дополнительный экзамен – тестирование по физической культуре.

Бюджетные места в академии сохранены в том же объёме, что и в прошлом году, а вот количество платных мест сократилось, уточнили в вузе.

