Почему грудное вскармливание считается золотым стандартом питания, объяснила врач

15:07, 08 августа 2025, ПАИ

Почему грудное вскармливание считается золотым стандартом питания для новорождённых, объяснила врач-неонатолог отделения физиологии новорождённых, консультант по грудному вскармливанию Псковского клинического перинатального центра Кристина Покровская в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 августа.

«Самое лучшее, что может предложить мама своему ребёнку, – это грудное молоко. Оно имеет сбалансированный состав, такие компоненты, как белки, жиры и углеводы, которые находятся в нужном балансе. Помимо этого, там есть ферменты, иммуноглобулины, которые защищают малыша, антитела, гормоны. Грудное молоко – это самый лучший продукт для новорождённого ребёнка», – подчеркнула гостья студии.

Грудное вскармливание относительно стерильно, имеет постоянную температуру (37 градусов), всегда под рукой и в нужном объёме, который мама может предложить своему ребёнку, заметила эксперт.

«Какая бы смесь ни была на нашем рынке, она не может быть максимально приближена к грудному молоку. В ней нет индивидуального состава для нашего ребёнка. Да, они могут сбалансированно сделать белковый, жировой, углеводный состав, но внести туда интерфероны, которые подходят именно малышу, не могут. Малыш лучше усваивает грудное молоко», – рассказала Кристина Покровская.

Она отметила, что грудное вскармливание является работой как мамы, так и малыша.

«Нужно иметь понимание и настрой самой женщины, что она готова к грудному вскармливанию, и всё-таки находить контакт со своим малышом, получать удовольствие. Должно быть именно получение удовольствия от процесса», – заключила врач.