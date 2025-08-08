В Псковской области сократилось число пострадавших от укусов клещей

13:01, 08 августа 2025, ПАИ

73 человека обратилось в медицинские организации Псковской области из-за укусов клещей с 31 июля по 6 августа. Это на 31 случай меньше чем неделей ранее. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Число пострадавших от клещей детей также сократилось – 17 случаев против 28 неделей ранее. Всего с начала сезона от кровососущих пострадало 2 687 человек, в том числе 688 детей.

Чаще других сталкивались с клещами жители Пскова и Великих Лук – 840 и 374 жалобы соответственно. Среди районов-лидеров по количеству случаев присасывания клещей Псковский (174 случая), Пустошкинский (132), Невельский (129), Опочецкий (116) и Печорский (103).

В лабораториях исследовали 2 951 клеща. Выявлена поражённость кровососущих клещевыми инфекциями: клещевой вирусный энцефалит – 0,07 %, иксодовый клещевой боррелиоз – 22,3 %, моноцитарный эрлихиоз человека – 1,73 %, гранулоцитарный анаплазмоз человека – 1,25 %.

Кроме того, с начала сезона зарегистрировали три случая клещевого вирусного энцефалита у двух взрослых и одного ребёнка, а также пять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у взрослых.