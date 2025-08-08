«Михайловское» приглашает на интерактивные программы в эти выходные

13:26, 08 августа 2025, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в эти выходные, 9 и 10 августа, можно посетить не только традиционные, обзорные и тематические экскурсии, постоянные экспозиции и художественные выставки, но и несколько интерактивных познавательных музейных занятий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Один из этих интерактивов – «Делу время, потехе час» – занятие из большой программы «И труд, и собственность, и время земледельца» в «Пушкинской деревне» в Бугрово.

«Эта программа во всех её составляющих очень популярна среди гостей Святогорья, особенно среди тех, кто приезжает в «Михайловское» на несколько дней из больших городов и зачастую не имеет и малейшего представления о деревенской жизни – ни о современной, ни тем более о той, какой жила всякая псковская крестьянская семья в пушкинские времена. На занятии «Делу время, потехе час» речь пойдёт о необычном взгляде на обыденное, о сказках, которые живут не в книжках, а в каждом доме, в привычных вещах, которыми мы пользуемся каждый день. Жаль только, что почувствовать и рассмотреть эти чудеса может не каждый человек. Вот почему сложенные безымянными сказочниками народные сказки передаются из уст в уста на протяжении многих столетий – чтобы мы не забыли, что волшебство всегда рядом!» – отметили в «Михайловском».

Ведёт занятие специалист музея «Пушкинская деревня» по просветительной работе Ирина Богданова. 9 августа «Делу время…» состоится последний раз в этом сезоне.

Ещё одна программа, сеанс которой в эти выходные станет последним в нынешнее лето, – «Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане…». Проводят её в баньке Тригорского – мемориальной усадьбы приятелей и соседей Пушкина Осиповых и Вульфов.

В «Михайловском» уточнили, что название программы – цитата из дневниковых записей Пушкина, в которых поэт вспоминает о первых впечатлениях от Михайловского, куда приехал в 19 лет «…вышед из лицея». Разговор здесь ведётся о банных традициях от глубокой старины до пушкинского времени, и в основу сценария этого интерактива легли многочисленные фольклорные материалы «о чудесных и в то же время страшноватых «банных жителях», подчеркнули сотрудники музея.

Кроме того, участники «банного урока» смогут научиться вязать банные веники, заваривать душистые чаи на пахучих святогорских травах и другому. Ведёт занятие старший научный сотрудник Пушкинского заповедника Анна Банько.

Кроме того, в эти выходные жители и гости региона смогут побывать на арт-экскурсии артиста и театра кино Михаила Драгунова «Домовому» – памяти легендарного музейщика, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко. Маршрут этой поэтической прогулки проходит по парку центральной усадьбы Пушкинского заповедника – мемориальному имению Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское».

Подробнее об этих и других событиях предстоящих выходных (время проведения той или иной программы, возрастные рекомендации для её участников и прочее) можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Календарь событий – август» под соответствующими числами. В службе музейной, экскурсионной и методической работы Пушкинского заповедника также отметили, что о желании стать участником того или иного занятия лучше сообщить заранее: небольшой музей в Бугрово или крошечная банька в Тригорском на один сеанс одновременно могут вместить не более 20 гостей.