Улицу Вокзальную в Пскове почти полностью отремонтируют

14:21, 08 августа 2025, ПАИ

Улицу Вокзальную в Пскове практически полностью отремонтируют до августа 2026 года, следует из данных портала госзакупок.

Ремонт планируется провести на участках от улицы 128-й Стрелковой Дивизии до дома № 38 на улице Вокзальной и от улицы Бастионной до улицы Льва Толстого. Общая протяжённость составляет более двух километров.

В рамках контракта подрядчик должен провести расчистку территории от деревьев и кустарника, заменить дорожное покрытие с нанесением новой разметки, отремонтировать тротуары, заменить пешеходные ограждения, выполнить обустройство зелёной зоны. Также запланирован ремонт посадочных площадок с установкой новых автопавильонов, скамеек и урн.

Кроме того, будет заменено освещение пешеходных переходов напротив памятника героям Первой мировой войны, на перекрёстке улиц Вокзальной и Советской, на перекрёстке улиц Вокзальной и 128-й Стрелковой Дивизии, на перекрёстке улицы Вокзальной и объездной дороги (под виадуком), на перекрёстке улицы Вокзальной и Октябрьского проспекта.

Также будет выполнена замена освещения и ремонт или замена светофоров пешеходных переходов на перекрёстке улиц Вокзальной и 23 Июля, пешеходного перехода на улице Вокзальной (напротив завода) и на перекрёстке улиц Вокзальной и Льва Толстого.

Выполнить все работы подрядчик должен до 1 августа 2026 года. На ремонт из городского бюджета в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети» выделили более 215 миллионов рублей.