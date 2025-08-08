Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Ярмарка мёда открылась в Детском парке Пскова

Традиционная ярмарка мёда началась в Детском парке Пскова сегодня, 8 августа, и продолжится до 10 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

Фото: ПАИ

На ярмарке представлен свежий мёд нового урожая и другая пчелопродукция от пасечников Псковской области, а также Пыталовского, Порховского и Псковского районов.

Помимо продуктов пчеловодства, здесь можно увидеть товары и изделия от псковских ремесленников. Это куклы и игрушки ручной работы, украшения и аксессуары из бисера и натуральных камней. Время работы ярмарки – с 10:00 до 19:00.

Фоторепортаж с самого сладкого праздника в Пскове можно посмотреть здесь.

