Ярмарка мёда открылась в Детском парке Пскова

14:38, 08 августа 2025, ПАИ

Традиционная ярмарка мёда началась в Детском парке Пскова сегодня, 8 августа, и продолжится до 10 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

На ярмарке представлен свежий мёд нового урожая и другая пчелопродукция от пасечников Псковской области, а также Пыталовского, Порховского и Псковского районов.

Помимо продуктов пчеловодства, здесь можно увидеть товары и изделия от псковских ремесленников. Это куклы и игрушки ручной работы, украшения и аксессуары из бисера и натуральных камней. Время работы ярмарки – с 10:00 до 19:00.

