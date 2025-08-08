Ярмарка мёда открылась в Детском парке Пскова
Традиционная ярмарка мёда началась в Детском парке Пскова сегодня, 8 августа, и продолжится до 10 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.
На ярмарке представлен свежий мёд нового урожая и другая пчелопродукция от пасечников Псковской области, а также Пыталовского, Порховского и Псковского районов.
Помимо продуктов пчеловодства, здесь можно увидеть товары и изделия от псковских ремесленников. Это куклы и игрушки ручной работы, украшения и аксессуары из бисера и натуральных камней. Время работы ярмарки – с 10:00 до 19:00.
Фоторепортаж с самого сладкого праздника в Пскове можно посмотреть здесь.
Неукротимая рвота и судороги: врач предупредила об опасных состояниях из-за алкоголя