Сильнейших шахматистов определили среди псковских таможенников

09:46, 08 ноября 2022, ПАИ

Первенство по быстрым шахматам прошло среди сотрудников Псковской таможни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в федерации шахмат региона.

По итогам соревнований первое место в командном зачете заняла команда таможенного поста Печорского направления. Вторыми стали шахматисты, представляющие аппарат управления Псковской таможни. Бронзу получили сотрудники таможенного поста Себежского направления.

В личном зачете победителем первенства стал Дмитрий Гарбузов, он набрал 7 очков из 7 возможных. Второго места, набрав 6,5 очка, удостоился Игорь Агафонов, а третьим с 5 очками финишировал Сергей Тарашкевич. Все призёры — представители таможенного поста Печорского направления.

Как отметил по итогам соревнований главный арбитр, спортивный судья по виду спорта «шахматы» первой категории Александр Шпак, многие участники турнира показали достаточно зрелую игру и понимание шахматной стратегии и тактики.

Награждая победителей и призёров, президент областной федерации шахмат Дмитрий Шахов поблагодарил руководство Псковской таможни за активную поддержку и популяризацию шахмат, а также пригласил сборную команду Псковской таможни на ежегодный чемпионат среди команд органов власти, который планируется провести в декабре.