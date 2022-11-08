Два пожара произошло в Псковской области за сутки

10:10, 08 ноября 2022, ПАИ

Два пожара произошло в Псковской области за прошедшие сутки, 7 ноября, сообщает региональное управление МЧС.

Так, в 11:50 пожарных вызвали в локнянскую деревню Среднее. В хозяйственной постройке огнем повреждена стена и потолочное перекрытие. Причина - нарушение правил безопасности при устройстве дымохода.

А в 1:02 в дновской деревне Лядины сгорело бесхозное строение. Пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.