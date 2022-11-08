Два пожара произошло в Псковской области за сутки
Два пожара произошло в Псковской области за прошедшие сутки, 7 ноября, сообщает региональное управление МЧС.
Так, в 11:50 пожарных вызвали в локнянскую деревню Среднее. В хозяйственной постройке огнем повреждена стена и потолочное перекрытие. Причина - нарушение правил безопасности при устройстве дымохода.
А в 1:02 в дновской деревне Лядины сгорело бесхозное строение. Пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.
Комментарии: 0 Обсудить >>>