У большинства россиян нет недавно потерявших работу знакомых - опрос

10:43, 08 ноября 2022, ПАИ

Среди близких и знакомых 70% россиян нет потерявших работу в последние 2-3 месяца, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

У респондентов спросили, сколько человек среди их близких, знакомых потеряли работу в течение последних 2-3 месяцев. Почти три четверти (70 %) россиян ответили, что среди их знакомых таких нет. Еще 15 % сообщили, что среди их знакомых без работы остались 1-3 человека. По словам 6 % респондентов, безработными в их окружении стали четыре человека и более, затруднились с ответом 9% опрошенных. Индекс безработицы составил -49 пунктов, передает РИА Новости.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95 % не превышает 2,5 %.