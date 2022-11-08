Псковская область стала лидером по производству мяса в СЗФО
По объему производства мясной продукции Псковская область заняла первое место среди регионов Северо-Запада России. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.
Он сообщил, что первое место по объему мяса Псковский регион делит с Ленинградской областью.
Также по объему производства зерна Псковская область заняла второе место, первое досталось калининградцам. По объему выращивания рапса псковичи тоже вышли на второе место, а по производству молока заняли четвертое.
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