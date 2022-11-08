Возможности и препятствия в налаживании диалога религий обсудят в Пскове

12:57, 08 ноября 2022, ПАИ

Круглый стол «Религия и вера как инструменты объединения народов России» состоится в Псковской областной научной библиотеке на Профсоюзной, 2 9 ноября в 14:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Мероприятие приурочено ко Дню народного единства и Году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, что предопределило создание уникальной российской цивилизации, соединяющей традиции Запада и Востока, отметили в библиотеке.

Организаторами встречи выступают Псковская областная общественная организация «Центр чеченской культуры «БАРТ / Единство» и областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова.

К участию в разговоре приглашены представители органов власти, духовенства и религиозных конфессий, члены комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Псковской области и других общественных организаций, представители национальных диаспор региона; студенты, обучающиеся по направлению «Теология» на историческом факультете Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций.

Депутаты и лидеры общественных инициатив, чиновники и преподаватели, духовные лица РПЦ, мусульманской уммы Псковской области, Псковской иудейской религиозной организации, учащаяся и социально активная молодежь обсудят условия и факторы, способствующие и препятствующие диалогу религий, межконфессиональному и межнациональному согласию, поразмышляют над вопросом «Как религия и вера способны помочь людям в обычной жизни, в решении личностных, социальных и иных проблем?».

Поскольку встреча будет проходит на площадке областной научной библиотеки, одной из ключевых тем станут священные книги основных религий мира как средоточие нравственных законов, ценностей и базовых основ человеческого общежития. Одной из значительных проблем является произвольное толкование авторитетных писаний в угоду сиюминутным политическим и общественным запросам. Можно ли регулировать это явление, обсудят участники круглого стола.

Возможности и препятствия в налаживании диалога религий в современном мире участники увидят через призму православной религии, иудаизма и ислама. Ключевым спикерам будет предложено выбрать фрагмент из священных книг исповедуемой религии и на его примере показать, как данный постулат вписывается или диссонирует с современной межрелигиозной ситуацией в России и мире.