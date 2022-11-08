Псковские пенсионеры стали чаще пользоваться смартфонами

14:03, 08 ноября 2022, ПАИ

Жители региона старше 60 лет всё чаще выбирают девайсы с быстрым интернетом. Если годом ранее самой популярной моделью была кнопочная, то сейчас верхние позиции рейтинга занимают смартфоны. Данными о предпочтениях пожилых псковичей поделились специалисты по big data МегаФона.

В октябре 2022 года рейтинг наиболее востребованных гаджетов среди старшего поколения абонентов выглядел следующим образом:

1. Samsung Galaxy A10 2. Huawei Honor 7A 3. Samsung Galaxy J1 2016 4. Huawei Honor 10 Lite 5. Samsung Galaxy A01

Если рассматривать десять самых популярных моделей, к ним добавится ещё пять смартфонов. Прошлой осенью в топ-10 было представлено четыре вида телефонов без сенсорных экранов, самыми популярными аппаратами были Nokia 1280 и Nokia 105.

За год доля владельцев современных гаджетов среди пенсионеров выросла на 5 % — с 49 до 54 %. Соответственно, увеличился и объём мобильного трафика среди возрастных жителей Псковской области. На данный момент они ежемесячно прокачивают около 160 тысяч гигабайт, что на 34 % выше показателей прошлого года.

В среднем один абонент преклонного возраста использует в месяц около 4 гигабайт. Особенно охотно в онлайн выходят женщины, доля которых среди пользователей 60+ составляет 52 %. Кроме того, они переписываются в мессенджерах и изучают соцсети на 12 % дольше, чем ровесники-мужчины. Если говорит о населённых пунктах, то здесь впереди жители районных городов области, таких как Великие Луки, Остров, Невель и Печоры.

«Сейчас люди пожилого возраста всё больше времени проводят в интернете. По нашим данным, абоненты старшего поколения стали почти на 19 % чаще выходить в Сеть. Они используют его для самых разных задач: для онлайн-шопинга, оплаты услуг, общения, развлечений, работы и учёбы. Со своей стороны, мы как оператор поддерживаем такую активность и улучшаем скорость и покрытие в самых отдалённых уголках области, где в основном проживает старшее поколение, открываем в близлежащих магазинах новые точки продаж сим-карт, предлагаем скидки на тарифы», — комментирует директор МегаФона в Пскове Александр Долгих.

В этом году специалисты компании построили и модернизировали более 60 базовых станций стандарта LTE в Бежаницком, Невельском, Порховском, Гдовском, Струго-Красненском и других районах, в результате чего увеличили покрытие и скорость мобильного интернета не только в густонаселённых районах и туристических локациях, но и в самых отдалённых уголках Псковской области.

В салонах связи МегаФон предоставляется скидка 20 % на услуги связи при наличии у абонента пенсионного удостоверения.