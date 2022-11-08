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Общество

Приставы помогли псковичке получить компенсацию после ДТП

Псковские приставы восстановили права женщины, пострадавшей в результате ДТП, взыскав с нарушителя правил дорожного движения 250 тысяч рублей морального вреда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области. 

Должница нарушила правила дорожного движения, не уступив дорогу женщине-пешеходу. В результате последняя получила травму, её здоровью был нанесён вред средней тяжести. 

«В срок для добровольного исполнения женщина не исполнила свои долговые обязательства. Должница отреагировала только тогда, когда узнала о возбуждении исполнительного производства через портал госуслуг, после чего самостоятельно пришла на приём к судебному приставу. В свою очередь судебный пристав-исполнитель вручил гражданке требование на арест её автомобиля Peugeot 206. В результате принятой судебным приставом меры долг за моральный ущерб и исполнительский сбор были взысканы в полном объёме в течении нескольких дней. Права пострадавшей гражданки восстановлены, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — рассказали в управлении.

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