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Общество

АО «Псковэнергосбыт» информирует о старте работы нового единого личного кабинета «ДомРесурс»

АО «Псковэнергосбыт» переходит в новый единый личный кабинет «ДомРесурс» с 26 октября.

«ДомРесурс» – это современный, круглосуточный сервис, который упрощает процесс взаимодействия с поставщиками ЖКУ. Главное удобство приложения – возможность управлять счетами в Псковской области из одного аккаунта, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Изображение: АО «Псковэнергосбыт»

Что станет проще:

– Разобраться в начислениях. По каждому адресу доступна детальная информация: услуги, тарифы, объёмы потребления и формулы расчёта.

– Оплатить счета. Возможность раздельной оплаты услуг обращения с ТКО и электроснабжения без комиссии. Вверху на главном экране можно выбрать поставщика: АО «Псковэнергосбыт». Чек об оплате придёт на электронную почту.

– Передать показания и увидеть статус прибора учёта. «ДомРесурс» примет показания по электроэнергии и покажет сроки окончания приёма показаний. Данные по каждому счётчику и сроки поверки отображаются в разделе «Показания» – «Передать показания».

– Найти нужный документ. В разделе «История» – «Счета» хранятся платёжные документы. При необходимости их можно скачать. В разделе «История» – «Платежи» можно увидеть суммы и даты платежей.

– Проконсультироваться. Автоматический помощник в чате отвечает круглосуточно, а к сложному вопросу подключается специалист.

Чтобы зарегистрироваться, необходимо скачать приложение «ДомРесурс» в RuStore, App Store или Google Play. Или перейти по ссылке domres.ru.

Для регистрации понадобятся номер лицевого счёта и сумма к оплате из квитанции «Псковэнергосбыт» или счёта за электроэнергию за последние три месяца. Если квитанции под рукой нет, можно указать номер прибора учёта. Важно указать номер телефона и пройти регистрацию, следуя рекомендациям.

«Если вы уже пользовались личным кабинетом «Псковэнергосбыт», достаточно восстановить пароль при входе в приложение. Данные из прежнего личного кабинета клиента автоматически сохранятся в «ДомРесурсе», – отметили в организации.

Проконсультироваться по регистрации в «ДомРесурсе» можно по телефону (8 8112) 60-60-00. С понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу – с 08:00 до 16:00.

«Важно! У потребителей, получающих платёжный документ на оплату только услуг электроснабжения, начиная с квитанции за услуги, оказанные в октябре, изменится номер лицевого счёта. Получить информацию о новом номере лицевого счёта вы можете в квитанциях за октябрь, а также по телефону контактного центра АО «Псковэнергосбыт», назвав адрес», – обратили внимание псковичей.

Если подключён автоплатёж, необходимо скорректировать его: внести новый номер лицевого счёта, указанный в квитанции за услуги, оказанные в октябре.

Доступ в прежние личные кабинеты с 26 октября заблокирован.

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