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Общество

Студенты из Пскова шьют носилки для десантников

Студенты-волонтёры ПсковГУ под руководством старшего преподавателя кафедры дизайна Натальи Елисеевой помогают шить тактические носилки «Фома-180» для воинов 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Поддержку ребятам оказывает пункт сбора помощи участникам СВО и их семьям. Акцию организовало общественное движение волонтёров «Золотые руки ангела», объединившее добровольцев более чем из 85 городов России.

Каждое изделие увеличивает шансы на спасение: носилки обеспечивают лёгкость, мобильность, доступность. Комплект легко умещается в небольшом подсумке. В критической ситуации тащить их может даже один человек. Они доставляются адресно в воинские подразделения.

Сейчас псковские волонтёры нуждаются в помощи и рабочей силе. Тем, кто присоединяется, быстро помогают освоить технологию изготовления.

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