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Страна и мир

Умер основатель рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти

Дэн Маккаферти Фото: Hermann J. Knippertz / AP

Шотландский рок-вокалист и основатель рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти умер в возрасте 76 лет, передаёт ТАСС. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице группы в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) от имени бас-гитариста Nazareth Пита Эгнью.

«Дэн умер сегодня в 12:40. <...> Мэриэнн (жена Маккаферти. - Прим. ТАСС) и вся семья потеряли замечательного любящего мужа и отца, я потерял своего лучшего друга, а мир потерял одного из величайших певцов, которые когда-либо жили», - написал Эгнью.

Маккаферти основал Nazareth в 1968 году вместе с Питом Эгнью, Мэнни Чарлтоном и Дэрелом Свитом. Группа стала популярной после выхода альбома Hair of the Dog (1975).

После ухода из группы по состоянию здоровья в 2013 году Маккаферти выпустил сольный альбом Last Treatment (2019).

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