В Великих Луках отправили гуманитарную помощь мобилизованным бойцам

00:25, 09 ноября 2022, ПАИ

Сегодня отправили очередную партию гуманитарной помощи, собранную для военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации и проходящих в настоящее время боевую подготовку. Об этом в Telegram сообщил глава Великих Лук Николай Козловский.

«Хочу поблагодарить великолучан – тех, кто откликается на призыв о помощи, кто приносит вещи, тратит свои средства для того, чтобы согреть и подарить тепло, скрасить быт и жизнь наших воинов на фронте. Отмечу, что качество продуктов питания, медикаментов и вещей проверяется волонтерами.

Сегодня работа Центра добровольчества большей частью направлена на поддержание боевого духа наших бойцов», – написал глава.