До +13 градусов тепла прогнозируют сегодня в Псковской области

09:06, 09 ноября 2022, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области сегодня, 9 ноября. Днём местами, ночью в большинстве районов пройдёт небольшой дождь. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона со ссылкой на псковский гидрометцентр.

Температура днём составит от +8 до +13 градусов, ночью - от +4 до +9 градусов. Будет дуть ветер южных направлений, умеренный.

В Пскове пройдёт небольшой дождь. Температура днём будет от +10 до +12 градусов, ночью - от +6 до +8 градусов.

В Великих Луках днём без существенных осадков, а ночью будет небольшой дождь. Температура днём - от +10 до +12 гадусов, ночью - от +6 до +8 градусов.