До +13 градусов тепла прогнозируют сегодня в Псковской области
Облачная погода ожидается в Псковской области сегодня, 9 ноября. Днём местами, ночью в большинстве районов пройдёт небольшой дождь. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона со ссылкой на псковский гидрометцентр.
Температура днём составит от +8 до +13 градусов, ночью - от +4 до +9 градусов. Будет дуть ветер южных направлений, умеренный.
В Пскове пройдёт небольшой дождь. Температура днём будет от +10 до +12 градусов, ночью - от +6 до +8 градусов.
В Великих Луках днём без существенных осадков, а ночью будет небольшой дождь. Температура днём - от +10 до +12 гадусов, ночью - от +6 до +8 градусов.
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