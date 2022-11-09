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Синоптики рассказали, когда в Россию придет зима

Когда в Россию придет зима, рассказал специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, долгосрочный прогноз погоды на зиму обновляется с приходом новых данных. Так уже случилось с прогнозом на декабрь.

«В этом году у нас как осень наступила строго по календарю 1 сентября, так и зима наступит по расписанию – 1 декабря. Я смотрю на долгосрочные прогнозы и вижу, что для Центральной России они пересчитываются в сторону ужесточения холодных позиций. Если раньше мы говорили, что температура в декабре будет выше нормы, то сейчас прогноз склоняется к тому, что она будет близка к нормальным значениям для этого месяца. Например, норма для Москвы в декабре – это минус 8,6 градуса ночью и минус 3,5 градуса днем», – отметил Тишковец в эфире радио Sputnik.

Ожидается, что январь будет теплее нормы. «В январе средняя температура будет на один-два градуса выше нормы. Норма января для столичного региона – это минус 12,3 градуса ночью и минус 6,3 градуса днем», – сказал специалист.

Синоптик считает, что в последнем месяце зимы отклонение от нормы может оказаться еще более заметным, чем в январе.

«Февраль тоже пока держит положительное отклонение от нормы. Этот зимний месяц будет на два, может быть, на три градуса теплее. Норма для февраля – это минус 11,1 градуса ночью и минус 4,2 градуса днем. То есть с каждым зимним месяцем аномалия тепла будет нарастать», – подчеркнул Тишковец.

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